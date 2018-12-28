Larissa Manoela terá festas de 18 anos nos EUA e no Brasil

Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

Larissa Manoela vai brindar, nesta sexta-feira (28), seus 18 anos em dose dupla: é que a atriz terá festa de aniversário em Miami, nos Estados Unidos, e no Brasil.

Segundo informações do colunista Leo Dias, na terra do Tio Sam ela chegará em cruzeiro, com a família e o namorado, e no fim de janeiro terá uma segunda parte da comemoração no Brasil.

Larissa imagina que a festa nos Estados Unidos será pequena, na casa que ela possui em Orlando. Mas a verdade é que, segundo Leo Dias, prepararam uma festa surpresa para cerca de 100 pessoas lá.