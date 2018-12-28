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Dose dupla

Larissa Manoela terá festas de 18 anos nos EUA e no Brasil

Atriz também ganhará dois carros dos pais: um para usar no Brasil e outro para usar nos EUA

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 13:56
Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Larissa Manoela vai brindar, nesta sexta-feira (28), seus 18 anos em dose dupla: é que a atriz terá festa de aniversário em Miami, nos Estados Unidos, e no Brasil. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, na terra do Tio Sam ela chegará em cruzeiro, com a família e o namorado, e no fim de janeiro terá uma segunda parte da comemoração no Brasil. 
Larissa imagina que a festa nos Estados Unidos será pequena, na casa que ela possui em Orlando. Mas a verdade é que, segundo Leo Dias, prepararam uma festa surpresa para cerca de 100 pessoas lá.
De Miami, ao sair do cruzeiro, ela irá de jatinho para Orlando. 

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