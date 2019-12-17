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Larissa Manoela se despede do SBT: 'Fecho com chave de ouro'

Atriz é da mesma geração de Maisa Silva e publicou fotos de bastidores; ela não renovou o contrato com a emissora de Silvio Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:10

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:10

17/12/2019 - A atriz Larissa Manoela deixa o SBT após 10 anos de contrato Crédito: Instagram/@larissamanoela
Larissa Manoela se despediu do SBT na segunda-feira, 16, após quase dez anos trabalhando na emissora. Sorridente e com fotos de bastidores, a atriz publicou um texto no Instagram falando sobre a experiência na empresa de Silvio Santos.
"Quantos momentos eu vivi. Esses levarei comigo e com o meu coração cheio. Que presente ter conhecido e trabalhado com cada profissional presente", escreveu ela, que se reuniu com o elenco da novela infantil As Aventuras de Poliana, na qual interpretou a jovem Mirela.
"Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que poderia ter. Cresci, aprendi, evoluí e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. Fecho com chave de ouro mais um grande trabalho de sucesso", completou.

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Aos 18 anos e com milhões de seguidores nas redes sociais, Larissa Manoela destacou também que sempre terá humildade e gratidão por tudo que viveu. "Amo minha família SBT", concluiu.
Há rumores de que a atriz irá para a Globo, mas ainda não há nada oficialmente confirmado. Ela estará no filme Modo Avião, da Netflix, que estreia em 23 de janeiro de 2020. O longa conta a história de Ana, uma jovem influenciadora digital interpretada por Larissa. Ela sofre um acidente por ficar vidrada nas redes sociais e, por isso, enfrenta um 'detox' da internet.
Saída do SBT e 'praga de Silvio Santos'
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Foram quase 10 anos dentro dessa casa. 4 novelas, 1 série, várias participações em programas e uma grande família que formei aqui. Hoje meu ciclo se encerra. Quantos momentos eu vivi...esses levarei comigo e com o meu coração cheio! Que presente ter conhecido e trabalhado com cada profissional presente. Equipe de direção, produção, técnica, arte, luz, continuidade, cabelo, maquiagem, figurino, manicure, elenco fixo, elenco de apoio...TODOS os profissionais envolvidos na teledramaturgia (minha grande paixão) o meu MUITO OBRIGADA! Obrigada pelos ensinamentos, pela troca, pelos toques e conselhos, pelo crescimento, pela ajuda, pelo cuidado, pelo zelo, pelo amor, carinho e respeito. Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que eu poderia ter. Cresci, aprendi, evolui e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. De que cumpri meu dever e meu trabalho ao lado de pessoas que somam em tudo que fui, sou e quero me tornar. Fecho com chave de ouro mais um grande trabalho de sucesso! Meu maior desejo é que cada um de vocês prospere, sonhe, conquiste, realize e acima de TUDO estejam felizes fazendo aquilo que ama. Muita luz na caminha de cada um e que Deus siga em frente abençoando cada passo dado. Aproveito pra já desejar BOAS FESTAS, um Natal abençoado e celebrado com muito amor e um maravilhoso ANO NOVO! Que 2020 nos traga muita saúde pra seguir, muita paz pra viver, amor e carinho pra dar e vender, luz e prosperidade, sucesso e reciprocidade! Bençãos de Deus, muita força, fé, luta e coragem pra viver TODA uma vida que ainda tem pela frente. Que nesse novo ano aquilo que sonhamos possa se realizar e se não se realizar que tenhamos sabedoria pra esperar o tempo certo e acontecer da melhor forma possível. Nos encontraremos com certeza num futuro próximo. E estarei mesmo que de longe acompanhando e observando o voo de cada um. Estarei sempre aqui do mesmo jeitinho. Com pé no chão, cabeça focada...e sempre com humildade e gratidão por tudo que vivi! Esse não é um adeus e sim um até breve. Minha eterna gratidão e um beijo muito carinhoso em cada um de vocês. EU AMO MINHA FAMÍLIA SBT! Carta aberta à todos do @sbtonline ??

Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela) em

Larissa tornou-se conhecida do público ao participar de novelas no SBT. Ela é da mesma geração de Maisa Silva, a 'menina dos olhos' de Silvio Santos. Além de atriz, Larissa é cantora e realiza diversos shows pelo Brasil. Sobre o fim do seu ciclo na emissora, ela afirmou que tinha conhecimento de que "todo mundo" sabia que esse momento iria chegar.
"Eu estou sempre muito acostumada com os ciclos irem se fechando. É natural. O Silvio zoava: 'Você não vai ficar muito tempo aqui'. O que eles [no SBT] querem é que eu esteja feliz. Estou feliz", declarou Larissa Manoela durante a entrega da cerimônia Meus Prêmios Nick, em outubro deste ano.
Certa vez, Silvio Santos disse que, se Larissa Manoela saísse do SBT para a Globo, iria 'rogar uma praga', como teria feito com Ana Paula Arósio. A atriz não teme: "Ele fala isso só na frente das câmeras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele", garante.

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