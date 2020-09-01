Larissa Manoela e Luisa Sonza cogitam fazer música em parceria

As cantoras Larissa Manoela e Luísa Sonza falaram sobre a possibilidade de fazer uma música em parceria em entrevista ao programa Tô na Pan da última segunda-feira, 31.
As duas eram entrevistadas pelo programa quando Larissa questionou a colega: "Eu quero saber: quando é que sai um feat nosso, Luísa?"
"Vamos, muito! A hora que você quiser, mulher!", respondeu Sonza.
Questionadas pelo apresentador Leo Dias se estavam falando sério, Larissa Manoela garantiu: "É óbvio, eu quero muito!"
"Então fechou!", encerrou Luisa Sonza. O momento em que as cantoras falam sobre a parceria pode ser conferido abaixo: