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Larissa Manoela e Luisa Sonza cogitam fazer música em parceria

Cantoras afirmaram 'querer muito' fazer um feat juntas em entrevista

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:48
Larissa Manoela e Luisa Sonza
Larissa Manoela e Luisa Sonza Crédito: Instagram | @larissamanoela / @luisasonza
As cantoras Larissa Manoela e Luísa Sonza falaram sobre a possibilidade de fazer uma música em parceria em entrevista ao programa Tô na Pan da última segunda-feira, 31.
As duas eram entrevistadas pelo programa quando Larissa questionou a colega: "Eu quero saber: quando é que sai um feat nosso, Luísa?"
"Vamos, muito! A hora que você quiser, mulher!", respondeu Sonza.

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Questionadas pelo apresentador Leo Dias se estavam falando sério, Larissa Manoela garantiu: "É óbvio, eu quero muito!"
"Então fechou!", encerrou Luisa Sonza. O momento em que as cantoras falam sobre a parceria pode ser conferido abaixo:

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