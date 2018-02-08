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Emocionada

Lana del Rey chora em 1º show após sofrer ameaças de sequestro

Um homem teria ameaçado sequestrar a cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:32

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:32

Lana Del Rey se emociona Crédito: Reprodução/Instagram @lanadelrey
A cantora Lana Del Rey precisou fazer uma pausa em seu primeiro show realizado após sofrer uma tentativa de sequestro nos Estados Unidos no último sábado (3). Ela se emocionou, chorou, e pediu a compreensão dos fãs.
No sábado, um homem identificado como Michael Hunt, 43, teria ameaçado sequestrar a cantora, tendo sido localizado e surpreendido pela polícia, que o encontrou com uma faca e ingressos para o show de Lana no Amway Center, na cidade de Orlando. O homem foi preso.
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"Eu acho que, na verdade, estou me sentindo um pouco mais emotiva do que eu pensava. O que houve em Orlando, mas eu realmente queria estar esta noite aqui com vocês. Eu estava me sentindo totalmente bem, e fiquei um pouco nervosa quando vim ao palco. Eu só queria dizer que estou super feliz de estar com vocês, pessoal. Se eu continuar assim, apenas fiquem comigo, ok?", disse Lana.
No último domingo, a cantora havia usado o Twitter para se manifestar: "Estou bem, obrigada pelas mensagens. E amanhã nós estaremos em 'Hotlanta', mal posso esperar para ver todos".

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