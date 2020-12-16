Famosos

Lana Del Rey anuncia que está noiva do guitarrista e modelo Clayton Johnson

Ela conheceu o músico pelo Instagram, e os dois flertavam publicamente
Redação de A Gazeta

16 dez 2020 às 17:00

A cantor Lana Del Rey Crédito: Instagram/@lanadelrey
Juntos há pouco menos de um ano, Lana Del Rey e o namorado Clayton Johnson estão noivos. Apesar de os dois fazerem parte do universo da música, o casal se conheceu pelo Instagram.
A revista americana Us Weekly noticiou o fato logo após fãs da cantora virem o anel na mão dela durante sua apresentação no programa de TV The Tonight Show.
Johnson já tocou em diversas bandas e trabalhou até como modelo. Apareceu em videoclipes, como o de Paris Hilton e da banda DNCE. Ficou mais conhecido por um cover que fez da música "FourFiveSeconds", o single lançado em 2015 por Rihanna, Paul McCartney e Kanye West.
Os flertes do casal pelas redes sociais começou no ano passado e foi noticiado pela imprensa americana.
Del Rey se separou de seu namorado anterior, o policial Sean Larkin, em março.

