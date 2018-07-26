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ACIDENTE

Lâmpada pega fogo e assusta fãs em show de Luan Santana no Paraná

Incidente foi resolvido em segundos e não houve feridos

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 19:08
Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
O palco em que Luan Santana se apresentava na cidade de Cianorte, no Paraná, pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira, 26. O show fazia parte da programação de aniversário do município e desesperou os fãs, que registram o momento em vídeo.
O músico cantava quando uma lâmpada superaqueceu e parte da estrutura entrou em chamas durante a chuva de papéis, em alusão à canção Chuva de Arroz. No mesmo momento, o público começou a gritar e o cantor interrompeu a apresentação, como se pode ver na gravação abaixo, divulgada pelo fã clube no Instagram.
O fogo alcançou o chão, rente ao palco, até os bombeiros normalizarem a situação. Luan Santana permaneceu no espaço durante o incidente e deu continuidade ao show após a intervenção dos brigadistas. A assessoria de imprensa do cantor explicou ao E+ que o caso foi resolvido em segundos e ninguém se feriu.

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