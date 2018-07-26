Lâmpada pega fogo e assusta fãs em show de Luan Santana no Paraná

Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

O palco em que Luan Santana se apresentava na cidade de Cianorte, no Paraná, pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira, 26. O show fazia parte da programação de aniversário do município e desesperou os fãs, que registram o momento em vídeo.

O músico cantava quando uma lâmpada superaqueceu e parte da estrutura entrou em chamas durante a chuva de papéis, em alusão à canção Chuva de Arroz. No mesmo momento, o público começou a gritar e o cantor interrompeu a apresentação, como se pode ver na gravação abaixo, divulgada pelo fã clube no Instagram.