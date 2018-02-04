Lady Gaga volta a cancelar apresentações por problema de saúde

Lady Gaga em cena de "Gaga: Five Foot Two" Crédito: Netflix | Divulgação

A diva pop Lady Gaga anunciou, por meio de uma postagem em suas redes sociais, o cancelamento de shows que faria como parte da turnê europeia intitulada Joanne World Tour. A artista estaria sofrendo de fortes dores provocadas pela fibromialgia.

A cantora, que fez um show em Birmingham na quinta-feira, 1, realizaria outras apresentações na Inglaterra (Londres e Manchester), França (Paris), Alemanha (Berlim e Colônia), Suécia (Estocolmo), Dinamarca (Copenhague) e na Suíça (Zurique), mas não irá mais fazer esses shows.