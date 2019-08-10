Lady Gaga pode enfrentar processo milionário por plágio de "Shallow"

Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Lady Gaga, 33, pode enfrentar processo milionário na Justiça da Inglaterra depois de ser acusada de plágio em seu sucesso "Nasce Uma Estrela" (2018) que estrelou ao lado de A cantora, 33, pode enfrentar processo milionário na Justiça da Inglaterra depois de ser acusada de plágio em seu sucesso "Shallow" , presente na trilha sonora do remake de(2018) que estrelou ao lado de Bradley Cooper , 44.

De acordo com o jornal britânico The Independent, um compositor desconhecido afirma que Gaga usou a mesma progressão de notas de uma canção dele lançada há seis anos chamada "Almost".

O músico Steve Ronsen usa como principal argumento de que a cantora imitou a progressão das três primeiras notas da canção dele, que são sol, lá e si.

Segundo reportagem, o compositor pede milhões como forma de ressarcimento da cópia que ele alega que Gaga cometeu. Em entrevista ao PageSix, o advogado de Steve contou que equipe do músico entregou um relatório aos representantes de Gaga mostrando a similaridade sonora.

"Em nome de uma saída amigável, minha equipe entregou a Lady Gaga um relatório oficial, com um renomado especialista determinando que há semelhanças no tempo, ritmo e harmonia entre as canções".