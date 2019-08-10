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Acusação

Lady Gaga pode enfrentar processo milionário por plágio de "Shallow"

Um compositor desconhecido afirma que Gaga usou a mesma progressão de notas de uma canção dele lançada há seis anos chamada "Almost"

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 06:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 06:07
Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
A cantora Lady Gaga, 33, pode enfrentar processo milionário na Justiça da Inglaterra depois de ser acusada de plágio em seu sucesso "Shallow", presente na trilha sonora do remake de "Nasce Uma Estrela" (2018) que estrelou ao lado de Bradley Cooper, 44.
De acordo com o jornal britânico The Independent, um compositor desconhecido afirma que Gaga usou a mesma progressão de notas de uma canção dele lançada há seis anos chamada "Almost".
O músico Steve Ronsen usa como principal argumento de que a cantora imitou a progressão das três primeiras notas da canção dele, que são sol, lá e si. 
Segundo reportagem, o compositor pede milhões como forma de ressarcimento da cópia que ele alega que Gaga cometeu. Em entrevista ao PageSix, o advogado de Steve contou que equipe do músico entregou um relatório aos representantes de Gaga mostrando a similaridade sonora.
"Em nome de uma saída amigável, minha equipe entregou a Lady Gaga um relatório oficial, com um renomado especialista determinando que há semelhanças no tempo, ritmo e harmonia entre as canções".
Tanto a cantora quanto seus advogados negam todas as acusações. Segundo os advogados de Lady Gaga, isso não passa de um homem tentando ganhar dinheiro em cima do sucesso dos outros. "Mr. Ronsen e seu advogado estão tentando ganhar dinheiro fácil às custas de uma artista de sucesso".

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