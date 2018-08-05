Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Redes sociais

Lady Gaga pede desculpas por postagem sobre morte de Zombie Boy

A cantora chegou a apagar o post que fez sobre a morte do modelo

Publicado em 05 de Agosto de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2018 às 18:20
Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Lady Gaga pediu desculpas por conta do comentário que fez sobre a morte do modelo Rick Genest, o Zombie Boy, encontrado morto aos 32 anos em seu apartamento na última sexta-feira (3).
Ao saber da morte de Rick, com quem contracenou no clipe de sua música Born This Way, Gaga tinha publicado um tuíte na última sexta considerando que o modelo teria tirado sua própria vida. A postagem foi apagada posteriormente.
"O suicídio do amigo Rick Genest, o Zombie Boy, é além de devastador. Temos que trabalhar duro para mudar a cultura, trazer a saúde mental para a linha de frente e zerar o estigma de que não podemos falar sobre isso. Se você está sofrendo, chame um amigo ou familiar hoje. Temos que salvar uns aos outros", havia escrito.
Em novas publicações, a cantora ressalta o lamento pela morte de Zombie, mas pede desculpas por ter utilizado o termo "suicídio" antes de haver uma confirmação sobre a causa da morte do modelo.
"Em respeito à família de Rick, Rick e seu legado, eu peço desculpas se falei muito cedo, sendo que não havia testemunhas ou evidência para amparar qualquer conclusão sobre a causa de sua morte. De forma alguma minha intenção foi tirar uma conclusão injusta. Minhas profundas condolências à toda sua família e amigos", escreveu na nova postagem.
"A arte que fizemos é sagrada para mim e eu estava emocionada, ele foi um artista incrível e sua arte e coração continuarão vivos. Descanse em paz, bela alma", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados