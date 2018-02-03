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Saúde

Lady Gaga cancela turnê europeia devido a 'dores severas'

Estrela pop americana ainda tinha dez datas para fazer no velho continente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 20:29

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 20:29

A cantora americana Lady Gaga anunciou o cancelamento de sua turnê europeia Crédito: Netflix | Divulgação
A cantora americana Lady Gaga anunciou o cancelamento de sua turnê europeia. Em mensagem publicada em suas páginas oficiais em redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram, a equipe da estrela pop informou que a artista "está sofrendo de dores severas que impactaram sua habilidade de tocar ao vivo". Ainda havia dez datas marcadas de sua atual turnê, "Joanne", pela Europa.
"Ontem à noite, com o forte apoio de sua equipe médica, Lady Gaga tomou a difícil decisão de abandonar a estrada imediatamente. Ela sente muitíssimo e está profundamente triste por não poder tocar para seus fãs europeus, que a aguardaram com tanta paciência", diz trecho da nota, publicada na manhã deste sábado.
Em um post no Facebook, a própria cantora fez questão de escrever uma mensagem aos fãs: Estou tão devastada que não sei como descrever... Eu amo este show mais do que tudo, e amo vocês, mas isso está além do meu controle. Londres, Manchester, Zurique, Colônia, Estocolmo, Copenhague, Paris. E Rio. Eu prometo voltar a suas cidades, mas, por ora, necessito colocar meu bem-estar em primeiro logar. Eu amo vocês...", escreveu Gaga, que cancelou sua participação na última edição do Rock in Rio, no ano passado.
 

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