Kylie Minogue comemora aniversário de 50 anos com foto nua

A cantora Kylie Minogue completou 50 anos no último domingo, 27, e, além de dar uma festa para muitos artistas, também comemorou a data especial postando uma foto nua no Twitter.

"Mais uma década começa. Sou muito grata por todas as oportunidades que a vida me deu. Vamos lá, 50!", escreveu Kylie logo após a meia-noite do domingo. Na foto, ela aparece nua abraçada a um violão.