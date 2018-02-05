Kylie Jenner revela que filha nasceu no dia 1º de fevereiro

"Me desculpem por ter deixado vocês no escuro apesar de todos os rumores. Eu entendo que costumo deixar vocês acompanharem cada passo de minha jornada, mas minha gravidez foi a única coisa que eu decidi não fazer para o mundo inteiro ver. Eu sabia que eu precisava me preparar para esse novo papel do jeito mais positivo, saudável e longe de estresse que eu soubesse. Não teve nenhum momento chocante e não planejei nenhuma revelação paga; eu sabia que minha bebê sentiria cada estresse e cada emoção então escolhi fazer dessa maneira para essa minha pequena vida e para nossa felicidade", escreveu Kylie na publicação.