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Kylie Jenner revela que filha nasceu no dia 1º de fevereiro

'A gravidez foi a experiência mais linda, empoderadora e transformadora da minha vida e eu realmente vou sentir falta disso'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 13:27

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 13:27

Kylie Jenner Crédito: Reprodução/Instagram
Na noite deste domingo (4) Kylie Jenner usou seu perfil no Instagram para confirmar os rumores de que estava grávida e revelou que deu à luz uma menina no dia 1º de fevereiro. 
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"Me desculpem por ter deixado vocês no escuro apesar de todos os rumores. Eu entendo que costumo deixar vocês acompanharem cada passo de minha jornada, mas minha gravidez foi a única coisa que eu decidi não fazer para o mundo inteiro ver. Eu sabia que eu precisava me preparar para esse novo papel do jeito mais positivo, saudável e longe de estresse que eu soubesse. Não teve nenhum momento chocante e não planejei nenhuma revelação paga; eu sabia que minha bebê sentiria cada estresse e cada emoção então escolhi fazer dessa maneira para essa minha pequena vida e para nossa felicidade", escreveu Kylie na publicação.
"A gravidez foi a experiência mais linda, empoderadora e transformadora da minha vida e eu realmente vou sentir falta disso. Eu agradeço aos meus amigos e, especialmente, a minha família por terem feito deste momento o mais privado possível. Minha menina linda e saudável chegou no dia 1º de fevereiro e eu mal podia esperar para compartilhar essa bênção. Eu nunca senti tanto amor e felicidade assim. Obrigada por entenderem", concluiu. Veja o post: 

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