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Kylie Jenner publica vídeo de sua bebê com brincos e é alvo de críticas

Seguidores da caçula das irmãs Kardashian divergiram sobre idade para furar a orelha e consciência sobre o próprio corpo

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:16
Kylie Jenner e a filha Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner
Um vídeo aparentemente despretensioso, publicado por Kylie Jenner em seu Instagram, causou tumulto redes sociais. Nele, Kylie aparecia com sua filha Stormi, de cinco meses.
Usuários do Instagram notaram que o bebê já estava usando brincos. Depois disso, acendeu-se um debate nos comentários do post, envolvendo temas como consentimento e idade adequada para modificações no corpo, como o furo das orelhas.
Os seguidores da caçula das irmãs Kardashian se dividiram entre os que aceitavam a prática de furar as orelhas dos bebês, por ser comum em muitas culturas, enquanto outros consideravam uma agressão à criança, seja por sua idade, seja pela falta de consciência quanto ao procedimento.

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