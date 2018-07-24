Kylie Jenner publica vídeo de sua bebê com brincos e é alvo de críticas

Um vídeo aparentemente despretensioso, publicado por Kylie Jenner em seu Instagram, causou tumulto redes sociais. Nele, Kylie aparecia com sua filha Stormi, de cinco meses.

Usuários do Instagram notaram que o bebê já estava usando brincos. Depois disso, acendeu-se um debate nos comentários do post, envolvendo temas como consentimento e idade adequada para modificações no corpo, como o furo das orelhas.

Os seguidores da caçula das irmãs Kardashian se dividiram entre os que aceitavam a prática de furar as orelhas dos bebês, por ser comum em muitas culturas, enquanto outros consideravam uma agressão à criança, seja por sua idade, seja pela falta de consciência quanto ao procedimento.