Kylie Jenner e Neymar ficam milionários só com Instagram; lista

Uma ferramenta chamada Hooper HQ que analisa dados internos do Instagram e considera também números publicados oficialmente divulgou nesta quarta-feira (24) uma lista das pessoas mais bem pagas por post na redes social em 2019.

No geral, os mais bem pagos são majoritariamente celebridades e astros do mundo esportivo. Os critérios usados são engajamento médio, frequência com que a pessoa publica e o número de seguidores. Dessa forma, é possível gerar essa lista e estimar o que cada um cobra por postagem.