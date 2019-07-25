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Publicidade nas redes

Kylie Jenner e Neymar ficam milionários só com Instagram; lista

Veja quem são as celebridades mais bem pagas do mundo por posts no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2019 às 11:39

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 11:39

Uma ferramenta chamada Hooper HQ que analisa dados internos do Instagram e considera também números publicados oficialmente divulgou nesta quarta-feira (24) uma lista das pessoas mais bem pagas por post na redes social em 2019.
Kylie Jenner e Neymar: eles ganham milhões só com publicidade no Instagram Crédito: Montagem Gazeta Online
Quem lidera a lista como a pessoa mais bem paga por publicidade no Instagram é Kylie Jenner, 21, a caçula do clã das Kardashian, que cobra valores por volta de US$ 1,3 milhões (equivalente a R$ 4,7 milhões).
O primeiro brasileiro na lista é o jogador Neymar, 27, ocupando a nona colocação, cobrando valores por volta de US$ 722.000 (equivalente a R$ 2,7 milhões). Quem também dá seu ar da graça é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, 39, na 20º colocação, custando a bagatela de US$ 256.000 (equivalente a R$ 966.000.
No geral, os mais bem pagos são majoritariamente celebridades e astros do mundo esportivo. Os critérios usados são engajamento médio, frequência com que a pessoa publica e o número de seguidores. Dessa forma, é possível gerar essa lista e estimar o que cada um cobra por postagem.
20 PESSOAS QUE MAIS COBRAM POR POSTAGENS NO INSTAGRAM EM 2019
Kylie Jenner
US$ 1,2 milhões (R$ 4,7 milhões)
Ariana Grande
US$ 996 mil (R$ 3,7 milhões)
Cristiano Ronaldo
US$ 975 mil (R$ 3,6 milhões)
Kim Kardashian
US$ 910 mil (R$ 3,4 milhões)
Selena Gomez
US$ 886 mil (R$ 3,3 milhões)
Dwayne Johnson
US$ 882 mil (R$ 3,3 milhões)
Beyoncé Knowles
US$ 785 mil (R$ 2,9 milhões)
Taylor Swift
US$ 748 mil (R$ 2,8 milhões)
Neymar
US$ 722 mil (R$ 2,7 milhões)
Justin Bieber
US$ 722 mil (R$ 2,7 milhões)
Nicki Minaj
US$ 651 mil (R$ 2,4 milhões)
Lionel Messi
US$ 651 mil (R$ 2,4 milhões)
Kendall Jenner
US$ 611 mil (R$ 2,3 milhões)
Khloe Kardashian
US$ 598 mil (R$ 2,2 milhões)
Kevin Hart
US$ 480 mil (R$ 1,8 milhões)
Demi Lovato
US$ 458 mil (R$ 1,7 milhões)
David Beckham
US$ 357 mil (R$ 1,3 milhões)
LeBron James
US$ 272 mil (R$ 1,02 milhões)
Priyanka Chopra
US$ 271 mil (R$ 1,02 milhões)
Ronaldinho Gaúcho
US$ 256 mil (R$ 966 mil)

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