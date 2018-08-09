Klebber Toledo e Camila Queiroz marcam casamento e dispensam presentes

Klebber Toledo e Camila Queiroz já têm data marcada para o casamento: será no próximo dia 25 de agosto, em um hotel de luxo em Jericoacoara, no Ceará. Acontece que os dois fizeram um pedido inusitado para a ocasião. Eles não querem presente nenhum dos convidados.
No convite que foi distribuído, há um espaço para que seja escrita uma mensagem dos cerca de 300 convidados. Os que quiserem, podem escrever uma mensagem ali e entregá-la ao casal no dia da cerimônia.
De acordo com o jornal Extra, Camila e Klebber receberão os convidados no Essenza Hotel, situado no Parque Nacional de Jericoacoara, de frente para o mar, ao lado da Duna do Pôr do Sol, um dos pontos turísticos mais famosos da região.