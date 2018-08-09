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Klebber Toledo e Camila Queiroz marcam casamento e dispensam presentes

No convite, há um espaço para uma carta. Cada convidado pode escrever uma mensagem para entregar ao casal no dia da cerimônia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 12:23

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 12:23

Klebber Toledo e Camila Queiroz já têm data marcada para o casamento: será no próximo dia 25 de agosto, em um hotel de luxo em Jericoacoara, no Ceará. Acontece que os dois fizeram um pedido inusitado para a ocasião. Eles não querem presente nenhum dos convidados. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @camilaqueiroz
No convite que foi distribuído, há um espaço para que seja escrita uma mensagem dos cerca de 300 convidados. Os que quiserem, podem escrever uma mensagem ali e entregá-la ao casal no dia da cerimônia. 
> Veja fotos do vestido que Camila Queiroz usou no casamento civil
De acordo com o jornal Extra, Camila e Klebber receberão os convidados no Essenza Hotel, situado no Parque Nacional de Jericoacoara, de frente para o mar, ao lado da Duna do Pôr do Sol, um dos pontos turísticos mais famosos da região.

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