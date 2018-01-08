Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Jon Snow" foi expulso

Kit Harington é expulso de bar em Nova York após beber demais

O ator de Game of Thrones tentou arranjar briga com outras pessoas que estavam no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 13:51

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 13:51

O ator Kit Harington interpreta Jon Snow em cena de "Game of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO
O ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow na série Game of Thrones, foi expulso de um bar em Nova York na última sexta-feira, 5, após beber demais e começar a brigar com pessoas que também estavam frequentando o local.
Em vídeo obtido pelo site TMZ, Kit aparece claramente alterado brigando com pessoas que estavam jogando bilhar. O ator começa a bater na mesa e tem que ser controlado por amigos que estavam com ele. Trôpego, o ator não respeita o pedido para se retirar do local e então é levado para fora à força pelos seguranças do bar.
No último domingo, 7, o ator participou da cerimônia do Globo de Ouro como um dos apresentadores da premiação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados