Kit Harington é expulso de bar em Nova York após beber demais

O ator Kit Harington, que interpreta Jon Snow na série Game of Thrones, foi expulso de um bar em Nova York na última sexta-feira, 5, após beber demais e começar a brigar com pessoas que também estavam frequentando o local.

Em vídeo obtido pelo site TMZ, Kit aparece claramente alterado brigando com pessoas que estavam jogando bilhar. O ator começa a bater na mesa e tem que ser controlado por amigos que estavam com ele. Trôpego, o ator não respeita o pedido para se retirar do local e então é levado para fora à força pelos seguranças do bar.