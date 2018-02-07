Kim Kardashian vendeu mais de R$ 30 milhões em perfumes

Para o Valentine's Day, uma espécie de Dia dos Namorados dos Estados Unidos, a marca de perfumes de Kim Kardashian, a KKW Fragrance, lançou três novas fragrâncias: Bae, Ride or Die e BFF, que vêm em embalagens em formato de coração.
A empresária investiu pesado na divulgação: ela mandou edições especiais dos frascos, que vinham dentro de um coração de chocolate para seus familiares, amigos e até inimigos famosos - e os vídeos das pessoas quebrando o doce para pegar o perfume se tornou uma espécie de viral das redes sociais.
E parece que a estratégia de marketing deu certo, já que o estoque de 300 mil produtos esgotou após quatro dias do lançamento, faturando 10 milhões de dólares, cerca de R$ 32 milhões.