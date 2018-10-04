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Kim Kardashian pede desculpas por comentário sobre emagrecimento

A empresária de 37 anos agradeceu quando as irmãs lhe chamaram de anoréxica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 19:07

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 19:07

Kim Kardashian foi criticada nas redes sociais após comentário sobre seu corpo Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
A empresária Kim Kardashian se desculpou por uma polêmica que esteve envolvida em julho deste ano. Na época, a personalidade apareceu em um vídeo falando sobre sua perda de peso com as irmãs Khloe e Kendall. Ambas disseram que Kim estava muito magra e parecia anoréxica. Ela agradeceu às irmãs e respondeu que estava pesando 54 quilos.
Nas redes sociais, a socialite foi duramente criticada pelo comentário e aproveitou a participação no podcast de Ashley Graham para se desculpar publicamente. "Honestamente, olhando para o que eu disse lá atrás, eu entendo completamente as pessoas se sentirem assim. Minha intenção nunca foi ofender alguém, então eu peço desculpas se ofendi. É um distúrbio alimentar, conheço pessoas próximas que tiveram sérios problemas e ficaram entrando e saindo do hospital por 15 anos. Foi insensível", disse.

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