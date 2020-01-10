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Kim Kardashian mostra geladeira gigantesca da sua casa e impressiona a web

Influenciadora tinha virado piada por foto que aparecia eletrodoméstico vazio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:10

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:10

Kim Kardashian, 39, virou alvo de piada na internet por conta de uma foto em que ela aparece em frente à geladeira da sua casa e que chamou a atenção pelo fato de ter só água, leite e iogurte dentro do eletrodoméstico. Muitos internautas questionaram como ela poderia alimentar os quatro filhos (North, Saint, Chicago e Psalm) com os produtos.
Kim Kardashian foi a responsável pela popularização do contorno Crédito: Reprodução/ Instagram @kimkardashian
Para tirar as dúvidas dos seus 156 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora digital resolveu fazer, nesta quinta-feira (9), um tour pela sua cozinha e explicou que a geladeira da foto não era a oficial.
O refrigerador principal da mansão, que tem o tamanho de um cômodo (é possível, inclusive, entrar dentro), foi mostrado por ela em vídeos publicados no Stories do Instagram e estava cheio de frutas e vegetais orgânicos e outros alimentos.
E essa não é a única geladeira da casa. Kim mostrou outras menores (no tamanho regular), onde ela guarda produtos como leite e água. Além disso, a influenciadora fez vídeos da sua despensa, onde ela guarda doces, cereais e outros produtos.

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O tamanho da geladeira impressionou a internet. "Eu viveria muito bem dentro da geladeira da Kim Kardashian e nem digo isso pela quantidade de comida, e sim pelo espaço que é maior que meu quarto", comentou um internauta 
"E a geladeira da Kim Kardashian que é maior que o meu apartamento antigo", disse outro.

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