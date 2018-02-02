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Perfume e chocolate

Kim Kardashian mandou presentes de Valentines Day para seus 'haters'

'Todo mundo merece um presente', disse a socialite no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 13:33

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 13:33

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram
Kim Kardashian postou no seu Instagram que está mandando presentes de Valentines Day, o Dia dos Namorados norte-americano que acontece no próximo dia 14 de fevereiro, para todo mundo que a influenciou, inclusive os 'haters'. A socialite está mandando uma caixa em formato de coração feita de chocolate com um perfume da sua nova linha dentro.
Estou fazendo uma lista de quem vai receber as caixas. Tem muito mais nomes do que esses, mas eu decidi, para este Valentines Day, que todo mundo merece um presente, disse Kim no Instagram, mostrando 36 nomes que vão receber os presentes. Então eu vou mandar ele para quem eu amo, para os meus haters, para todo mundo que eu pensar porque afinal de contas é Valentines Day, continuou.
Na lista de haters há algumas pessoas que participaram de rixas notórias com Kim, como Taylor Swift, Pink, Chloë Moretz, Sharon Osbourne, Naya Rivera, Piers Morgan, Wendy Williams e entre outros.
Algumas pessoas nas outras listas, que não são haters da socialite, como Paris Hilton e sua irmã Khloe Kardashian, já receberam os presentes e compartilharam nas redes sociais.

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