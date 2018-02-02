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Kim Kardashian manda presentes de Valentines Day para seus 'haters'

Na lista de 'haters' há algumas pessoas que participaram de rixas notórias com Kim, como Taylor Swift, Pink, Chloë Moretz, Sharon Osbourne, Naya Rivera, Piers Morgan e Wendy Williams
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 16:58

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 16:58

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram
Kim Kardashian postou no seu Instagram que está mandando presentes de Valentine's Day, o Dia dos Namorados norte-americano que acontece no próximo dia 14 de fevereiro, para todo mundo que a influenciou, inclusive os "haters". A socialite está mandando uma caixa em formato de coração feita de chocolate com um perfume da sua nova linha dentro.
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"Estou fazendo uma lista de quem vai receber as caixas. Tem muito mais nomes do que esses, mas eu decidi, para este Valentine's Day, que todo mundo merece um presente", disse Kim no Instagram, mostrando 36 nomes que vão receber os presentes. "Então eu vou mandar ele para quem eu amo, para os meus 'haters', para todo mundo que eu pensar porque afinal de contas é Valentine's Day", continuou.
Na lista de 'haters' há algumas pessoas que participaram de rixas notórias com Kim, como Taylor Swift, Pink, Chloë Moretz, Sharon Osbourne, Naya Rivera, Piers Morgan e Wendy Williams, entre outros.
Outras pessoas - que não estão entre os 'haters" da socialite - já receberam os presentes e compartilharam imagens nas redes sociais. Entre elas estão Paris Hilton e Khloe Kardashia, irmã de Kim.

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