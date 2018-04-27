Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Defensora

Kim Kardashian defende Kanye West após ele elogiar Donald Trump

Após as críticas sobre um possível colapso mental, Kim Kardashian, sua mulher, saiu em defesa do marido, também no Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 11:58

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 11:58

Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram
Na última quarta-feira, 25, Kanye West fez uma série de tuítes elogiando o presidente americano Donald Trump. Ele publicou fotos usando o boné com a frase "Make America Great Again", slogan do presidente, e disse que ele é seu "irmão". Entretanto, suas opiniões geraram críticas e internautas disseram que essa atitude era fruto de problemas mentais.
"Você não tem de concordar com Trump, mas não pode me fazer não amá-lo. Nós dois temos energia de dragão. Ele é meu irmão. Eu amo todo mundo. Eu não concordo com tudo o que qualquer pessoa faz. É isso que nos torna indivíduos. E nós temos o direito de ter um pensamento independente", tuitou West.
Após as críticas sobre um possível colapso mental, Kim Kardashian, sua mulher, saiu em defesa do marido, também no Twitter. "Para a mídia tentando demonizar meu marido, seus comentários sobre Kanye estão errados e seus tuítes que indicam que ele possa ter um distúrbio são realmente assustadores. Tão rápidos em rotulá-lo como tendo problemas mentais apenas por ele ser ele mesmo, não é justo", disse Kim.
Ela então citou que Kanye se afastou de alguns parceiros de negócios, o que já havia sido motivo para especular problemas. "Ele é um pensador livre, isso não é permitido na América? Porque algumas das ideias dele diferem das de vocês, vocês tem de jogá-lo na categoria de problemático mental? Não é justo. Na verdade, ele está fora do fundo do poço quando está sendo ele mesmo, o que é muito expressivo", continuou a empresária.
"A maioria das pessoas (incluindo eu mesma) tem opiniões e sentimentos diferentes. Mas essa é a opinião dele. Eu acredito que as pessoas são capazes de ter suas próprias opiniões, mesmo sendo diferentes das minhas. Kanye nunca vai querer competir na corrida da opinião mais popular, e nós sabemos disso, e é por isso que eu o amo e o respeito. Kanye está a frente de seu tempo", disse, e ressaltou que "saúde mental não é piada".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados