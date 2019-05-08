Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
FAMOSOS

Kim Kardashian auxiliou na liberação de 17 presos nos últimos três meses

Empresária contribui com a reforma prisional dos Estados Unidos, aprovada em dezembro do ano passado

Publicado em 

07 mai 2019 às 21:34

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 21:34

A empresária e socialite Kim Kardashian no Met Gala 2019, em Nova York Crédito: Reprodução/Instagram @persian.paparazzi.news
De acordo com um levantamento do TMZ, a empresária Kim Kardashian já auxiliou 17 presos a garantirem liberdade nos últimos três meses. Todos cumpriam prisão perpétua sem liberdade condicional por delitos de drogas.
A atitude da empresária faz parte da campanha
90 Days of Freedom
(90 dias de liberdade, em português), lançada pela advogada de Kim, Brittany K. Barnett, e cujo objetivo é trabalhar por prisioneiros que receberam sentenças cruéis. Na reportagem do TMZ, são citados exemplos de pessoas que passaram anos na prisão por infrações leves relacionadas à posse de drogas e agora estão livres.
Em março, o site já havia revelado que a empresária estava contribuindo com a reforma prisional dos Estados Unidos, aprovada em dezembro do ano passado. Matthew Charles, por exemplo, cumpriu 20 anos de sua sentença e, após ser liberado, não conseguiu alugar uma residência por conta de seu histórico. Mobilizada, a Kardashian comprometeu-se a ajudá-lo com as despesas dos próximos cinco anos.
Na edição de maio da Vogue americana, Kim revelou que pretende prestar o exame da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos para, enfim, exercer a profissão. Ela tem estagiado em uma firma de São Francisco com o objetivo de tirar sua licença em 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

kim kardashian
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados