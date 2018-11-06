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Khloé Kardashian desabafa sobre traição: 'É muito difícil'

Episódio mais recente de 'Keeping Up With The Kardashians' abordou o tema

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 12:09
Khloé Kardashian descobriu traição na reta final da gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @khloekardashian
A empresária Khloé Kardashian desabafou após a exibição do episódio mais recente do reality Keeping Up With The Kardashians, no qual ela descobre que seu marido, Tristan Thompson, a traiu. Na época, Khloé estava grávida de True, filha de seis meses do casal. Ela dividiu seus sentimentos no Twitter e revelou que "reviver esses momentos de novo é muito difícil emocionalmente".
"O episódio de ontem foi desconfortável e super emotivo para mim, mas quando nós assinamos para esse seriado há mais de uma década, nós aceitamos um reality show, o que significa mostrar a vocês o interior de nossas vidas, o que é bom, o que é ruim e o que é feio. Em meio a tempos difíceis, fui abençoada com meu último presente, meu doce bebê True, que mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar", escreveu a empresária de 34 anos.

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