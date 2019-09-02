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Fyre Festival

Kendall Jenner e Emily Ratajkowski são processadas por 'festival fake'

Além das duas modelos, são citados no processo o grupo Migos, Blink 182, Lily Yachty e Pusha T
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2019 às 08:29

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 08:29

Kendall Jenner Crédito: Reprodução
Não apenas os visitantes do Fyre Festival sofreram com as consequências do evento, mas os artistas que ligaram seu nome a ele também. 
As modelos Kendall Jenner, 23, e Emily Ratajkowski, 28, dentro outros artistas, estão sendo oficialmente processados por conta do evento polêmico que prometeu uma experiência, e acabou entregando outra, segundo documentos obtidos pelo programa norte-americano E! News.
O processo afirma que Jenner recebeu mais de R$ 1 milhão para fazer uma publicação em suas redes sociais fazendo referência à G.O.O.D . Music Family, o que "fez com que o público e as pessoas que iam comprar os ingressos acreditassem" que Kanye West se apresentaria no evento.
Além das duas modelos, são citados no processo o grupo Migos, Blink 182, Lily Yachty e Pusha T.
ENTENDA O CASO
O Fyre Festival foi um festival de música em 2017 promovido por celebridades, como as modelos Kendall Jenner, Bella Hadid, Alessandra Ambrósio e Hailey Baldwin, anunciado como uma festa de alto padrão que seria realizada durante dois fins de semana em uma ilha paradisíaca nas Bahamas.
Com ingressos até US$ 100 mil, prometiam acomodações de luxo e "o melhor da comida, da arte, da música e das aventuras". Entre as atrações musicais estavam os grupos Blink-182 e Major Lazer.
No entanto, ao chegar na ilha, os participantes encontraram tendas de acampamento com colchões encharcado pela chuva, refeições que se limitavam a sanduíches com duas fatias de queijo, alface e tomate, falta de iluminação e muito descaso. Os shows de música sequer chegaram a acontecer.
O caso virou documentário na Netflix, e o organizador Billy McFarland acabou se livrando da prisão. O rapper Ja Rule, apresentado como co-organizador do evento, também não foi preso ou acusado de conexão com a fraude.

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