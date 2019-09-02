Kendall Jenner e Emily Ratajkowski são processadas por 'festival fake'

Kendall Jenner Crédito: Reprodução

Não apenas os visitantes do Fyre Festival sofreram com as consequências do evento, mas os artistas que ligaram seu nome a ele também.

Emily Ratajkowski, 28, dentro outros artistas, estão sendo oficialmente processados por conta do evento polêmico que prometeu uma experiência, e acabou entregando outra, segundo documentos obtidos pelo programa norte-americano E! News. As modelos Kendall Jenner , 23, e, 28, dentro outros artistas, estão sendo oficialmente processados por conta do evento polêmico que prometeu uma experiência, e acabou entregando outra, segundo documentos obtidos pelo programa norte-americano E! News.

O processo afirma que Jenner recebeu mais de R$ 1 milhão para fazer uma publicação em suas redes sociais fazendo referência à G.O.O.D . Music Family, o que "fez com que o público e as pessoas que iam comprar os ingressos acreditassem" que Kanye West se apresentaria no evento.

Além das duas modelos, são citados no processo o grupo Migos, Blink 182, Lily Yachty e Pusha T.

ENTENDA O CASO

Bella Hadid, Alessandra Ambrósio e O Fyre Festival foi um festival de música em 2017 promovido por celebridades, como as modelos Kendall Jenner Hailey Baldwin , anunciado como uma festa de alto padrão que seria realizada durante dois fins de semana em uma ilha paradisíaca nas Bahamas.

Com ingressos até US$ 100 mil, prometiam acomodações de luxo e "o melhor da comida, da arte, da música e das aventuras". Entre as atrações musicais estavam os grupos Blink-182 e Major Lazer.

No entanto, ao chegar na ilha, os participantes encontraram tendas de acampamento com colchões encharcado pela chuva, refeições que se limitavam a sanduíches com duas fatias de queijo, alface e tomate, falta de iluminação e muito descaso. Os shows de música sequer chegaram a acontecer.