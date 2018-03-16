Kendall Jenner diz que estava bêbada ao fazer tatuagem nos lábios

Kendal Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @kendalljenner

Se você sempre procurou entender os motivos que teriam levado Kendall Jenner a tatuar a onomatopeia de um miado na parte interna de seu lábio esquerdo, suas dúvidas chegaram ao fim.

Em entrevista a Ellen DeGeneres no programa The Ellen DeGeneres Show, a socialite revelou que a tatuagem não possui nenhum significado importante. Na verdade, ela disse que estava bêbada quando a fez.

"Eu estava bêbada! Eu não estava pensando claramente. Foi literalmente a primeira coisa que veio à minha cabeça. Sei lá, acho que foi um pensamento de bêbada", contou Kendall.

Ellen ficou curiosa para saber se o procedimento doeu, mas ela negou, alegando que suas tatuagens próximas aos ossos doeram mais. Para isso, mostrou uma tatuagem branca em formato de coração que possui em um dos dedos.