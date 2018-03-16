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Kendall Jenner diz que estava bêbada ao fazer tatuagem nos lábios

Socialite revelou que tatuagem não tem nenhum significado importante

Publicado em 16 de Março de 2018 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 12:47
Kendal Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @kendalljenner
Se você sempre procurou entender os motivos que teriam levado Kendall Jenner a tatuar a onomatopeia de um miado na parte interna de seu lábio esquerdo, suas dúvidas chegaram ao fim.
Em entrevista a Ellen DeGeneres no programa The Ellen DeGeneres Show, a socialite revelou que a tatuagem não possui nenhum significado importante. Na verdade, ela disse que estava bêbada quando a fez.
"Eu estava bêbada! Eu não estava pensando claramente. Foi literalmente a primeira coisa que veio à minha cabeça. Sei lá, acho que foi um pensamento de bêbada", contou Kendall.
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Ellen ficou curiosa para saber se o procedimento doeu, mas ela negou, alegando que suas tatuagens próximas aos ossos doeram mais. Para isso, mostrou uma tatuagem branca em formato de coração que possui em um dos dedos.
A apresentadora disse que quase não dava para enxergar o desenho e ela disse que essa era a intenção. "Minha primeira tatuagem foi um ponto branco no dedo que também não dá para ver. Eu só fiz porque queria saber qual era a sensação de fazer uma tatuagem", contou.

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