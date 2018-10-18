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Polêmica

Kendall Jenner critica jornalistas após ter casa invadida

O invasor é um canadense de 37 anos chamado John Ford, que já havia sido julgado por entrar no condomínio de Kendall no mês passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 18:29

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 18:29

A modelo Kendall Jenner teve sua propriedade invadida por um homem, segundo informou o site TMZ nesta quinta-feira, 18. Ela aproveitou a divulgação da notícia para fazer uma crítica a sites que exponham o lugar onde ela mora.
. Crédito: Reprodução
De acordo com a reportagem, o invasor é um canadense de 37 anos chamado John Ford, que já havia sido julgado por entrar no condomínio de Kendall no mês passado, e tinha uma ordem judicial para ficar a pelo menos 300 metros do condomínio fechado.
Porém, o homem descumpriu a decisão e invadiu novamente o local, tendo a casa de Kendall como alvo, e foi encontrado por sua equipe de segurança nos fundos da residência, próximo à sua piscina.
Em seu Twitter, Kendall compartilhou a notícia do TMZ e fez duras críticas. "E como vocês acham que essas pessoas tenebrosas sabem onde minha casa fica? Porque vocês liberam não apenas fotos, mas a minha localização. Isso é mais que inseguro. Não é o mínimo de privacidade que podemos pedir?"
Em seguida, complementou: "Eu entendo que eu concordei com isso, mas quando vocês divulgam a exata localização de onde vivo, é quando colocam minha vida em risco."
"A casa de vocês é o seu paraíso seguro, mas para mim, por causa de veículos como vocês, minha casa é tudo menos isso. Vocês deveriam envergonhar-se."

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