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Kelly Rowland mostra homenagem que fez a Demi Lovato no Instagram

Cantora se inspirou no leão que Demi tem na mão esquerda para fazer tatuagem temporária

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:58
Após a notícia da internação de Demi Lovato, diversos artistas prestaram homenagens à cantora, entre eles, a cantora Kelly Rowland, que fez uma tatuagem temporária inspirada no leão que Demi tatuou na mão esquerda, em abril de 2017.
A ex-integrante do grupo Destiny's Child participou do 29Rooms, uma exposição de arte em Los Angeles, onde fez o desenho. O resultado foi compartilhado em seus stories do Instagram, junto com um recado de força para a amiga: "Levo você na minha cabeça".
Kelly e Demi atuaram como juradas no reality The X Factor nos Estados Unidos, onde se conheceram em 2013.
A cantora Kelly Rowland, ex-Destiny's Child, fez tatuagem temporária em homenagem à Demi Lovato Crédito: Instagram/Kelly Rowland

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