Kelly Key diz que filha Suzanna é oficialmente filha de Mico Freitas

Kelly Key, Suzanna Freitas e Mico Freitas Crédito: Instagram/@suzannafreitas

Nesta terça-feira, 14, Kelly Key usou o seu Stories do Instagram para contar que sua filha, Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com Latino, agora é oficialmente filha de Mico Freitas, seu marido. A relação de Suzanna com o seu pai veio à tona após ela passar o Dia dos Pais ao lado de Mico.

A Justiça reconheceu Suzanna como filha de Mico Freitas, com quem a cantora está casada atualmente. A jovem, de 17 anos, assumiu o sobrenome do padrasto na terça-feira, 14, mas mantém o de Latino na certidão de nascimento.

"Mico não é mais só padrasto da Suzanna, ele é mais que isso. O Mico é oficialmente pai da Suzanna. Tivemos essa boa notícia enquanto estávamos em Portugal. Nós já havíamos entrado com esse pedido e foi super bem aceito. Então a Suzanna é Freitas oficialmente, já podem usar a palavra pai quando se refere ao Mico na vida dela, já é oficial", falou Kelly Key.

O episódio causou surpresa, mas Kelly esclareceu no mesmo dia, pelo story do Instagram, que a decisão foi natural e não houve brigas. "Nem todas as mudanças que acontecem originam de alguma guerra, de algo ruim. As coisas podem acontecer naturalmente e assim foi", disse.

Ela afirmou que Mico conhece Suzanna desde o aniversário de dois anos dela e que a decisão partiu da jovem, que não tem uma relação próxima com o pai biológico. "A vontade dela foi respeitada. Ela acrescentou um sobrenome e não tirou o de ninguém. Não houve nada de mau para tanto burburinho. É algo que se passa pela vida de qualquer família", explicou.

Suzanna publicou vídeos na última segunda-feira, 13, explicando que desejou feliz Dia dos Pais a Latino de forma privada, mas que tem um relacionamento distante com ele, e que convive com Mico. "Eu convivo com o meu padrasto, ele é meu pai. Eu não convivo com o meu pai de sangue, ele não está muito presente na minha vida como meu padrasto está", disse a jovem.