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"BBB 18"

Kaysar se veste de Homem-Aranha para visitar crianças em hospital

Após conversar e tirar fotos com crianças e funcionários do local, Kaysar disse que foi 'uma experiência única, uma coisa emocionante'

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 15:06
Kaysar se veste de Homem-Aranha para visitar crianças em hospital Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour
O ex-BBB Kaysar Dadour, vice-campeão da última edição do programa, se vestiu de Homem-Aranha e foi visitar crianças em um hospital de Curitiba nesta terça-feira, 1º.
Pelo Instagram Stories, ele compartilhou o momento com os seguidores e pediu que eles mandassem boas energias para ele. "Pessoal, daqui a pouco estou indo em um lugar muito especial, preciso muito que vocês me mandem energia positiva, quero muito, faço questão de compartilhar esse momento com vocês", antecipou antes de aparecer com a roupa e vestindo a máscara do herói.
"Olá, pessoal. Estou aqui no Hospital Evangélico de Curitiba, vamos fazer uma visita para crianças, um desejo que tenho faz tempo. Vamos ver as crianças agora, deixá-las mais felizes", disse.
Após conversar e tirar fotos com crianças e funcionários do local, Kaysar disse que foi "uma experiência única, uma coisa emocionante". Em seguida, mandou uma mensagem para o seguidores. "Se você está reclamando da sua vida, vem visitar o hospital para você ver que seu problema é tão pequeno que não vale a pena reclamar de nada. Aproveita e seja feliz, agradeça a Deus e vai em frente", disse.

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