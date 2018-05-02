Kaysar se veste de Homem-Aranha para visitar crianças em hospital Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour

O ex-BBB Kaysar Dadour, vice-campeão da última edição do programa, se vestiu de Homem-Aranha e foi visitar crianças em um hospital de Curitiba nesta terça-feira, 1º.

Pelo Instagram Stories, ele compartilhou o momento com os seguidores e pediu que eles mandassem boas energias para ele. "Pessoal, daqui a pouco estou indo em um lugar muito especial, preciso muito que vocês me mandem energia positiva, quero muito, faço questão de compartilhar esse momento com vocês", antecipou antes de aparecer com a roupa e vestindo a máscara do herói.

"Olá, pessoal. Estou aqui no Hospital Evangélico de Curitiba, vamos fazer uma visita para crianças, um desejo que tenho faz tempo. Vamos ver as crianças agora, deixá-las mais felizes", disse.