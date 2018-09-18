Ex-BBB

Kaysar anuncia que sua família já tem data para chegar no Brasil

'Meu sonho virou realidade e vou conseguir vê-los daqui a cinco dias', vibrou o sírio, ex-BBB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 14:10

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:10

. Crédito: Reprodução/Instagram @kaysar.dadour
O ex-BBB Kaysar Dadour contou em suas redes sociais que a sua família, que está na Síria, país que vive uma guerra desde 2011, já tem data e local para chegar ao Brasil.
O reencontro do sírio com sua mãe, pai e irmã deve ocorrer no próximo sábado, 22, no aeroporto da cidade de Curitiba, no Paraná, às 21h. "Quero compartilhar essa notícia maravilhosa com vocês todos: minha família vai chegar no Brasil!", vibrou.
"Sete anos de saudade, longe da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Sete anos, nunca desisti do meu sonho", prosseguiu o vice-campeão do reality, que se emocionou ao dar a notícia.
"Graças a Deus, graças ao universo, graças ao Brasil, essa terra abençoada, e a vocês todos, meu sonho virou realidade e vou conseguir vê-los daqui a cinco dias", concluiu.
No dia da final do Big Brother Brasil, o apresentador Tiago Leifert chegou a anunciar que a Organização das Nações Unidas (ONU) ajudaria a trazer os familiares de Kaysar ao Brasil.
Pouco depois, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirmou que a Globo sequer havia entrado em contato para falar sobre o caso.
Em seguida, a assessoria da Globo informou que a Acnur havia se colocado à disposição para fazer esclarecimentos "como faz com todas as pessoas na mesma situação".
Confira as publicações de Kaysar abaixo:

