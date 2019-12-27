Kauan, dupla com Matheus, anuncia chega de terceiro filho

Kauan é casado com Sarah Biancolini e os dois já são pais de Bernardo e Sophia Crédito: Instagram/@kauan

O músico Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, usou as redes sociais na quarta-feira de Natal (25) para anunciar a chegada de mais um filho na família. Ele é casado com Sarah Biancolini e os dois já são pais de Bernardo e Sophia.

"Esse Natal vai ser ainda mais especial porque agora somos cinco! Tem mais um baby chegando aqui, Deus me deu mais um presente", escreveu o cantor em uma publicação. "Quero muito agradecer por esse ano incrível, de aprendizado e também ensinamento. Declaro em nome de Jesus que meus filhos e minha família estejam sempre na presença de Deus", concluiu a mensagem.

Após seis anos juntos, Kauan e Biancolini se casaram oficialmente em dezembro de 2018. Na época, o cantor contou em entrevista a revista Quem que os dois são bastante unidos. "Ela é uma guerreira, uma mulher incrível e batalhadora, uma super mãe. Escolhi compartilhar com ela todos os momentos da minha vida, os bons e ruins. Nos completamos."

Neste ano, a dupla Matheus e Kauan completou dez anos de carreira. Para comemorar o marco, eles lançaram o projeto "Tem Moda Pra Tudo", com 12 faixas, CD e DVD. Ainda por conta da data, eles planejam um DVD especial que deve ser gravado no início de 2020 e terá uma "vibe retrô", cantando músicas antigas em novas roupagens.