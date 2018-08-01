Katy Perry visita fã que não conseguiu ir a show por causa de uma cirurgia

Em turnê pela Austrália, a cantora norte-americana Katy Perry aproveitou um momento de folga para visitar uma fã de oito anos que não pôde ir a sua apresentação na cidade de Adelaide por conta de uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor no cérebro.
Os pais de Grace Moores haviam comprado ingressos para sua filha, mas, após ela sentir dores de cabeça, foi diagnosticada com um tumor e teve que fazer a cirurgia. Para animá-la, sua irmã mais velha, Tiana, usou o Twitter pedindo para a cantora visitá-la, já que Grace não ia conseguir ir ao show.
Após mais de 20 mil retuítes na rede social, a mensagem chegou à cantora, que acabou visitando Grace e sua família na terça-feira, 31. "Gente, conseguimos! Katy Perry acabou de visitar Grace! Ela é realmente incrível e uma pessoa muito doce", escreveu Tiana no Twitter, comemorando a visita.
O encontro foi registrado em fotos nas redes sociais por Tiana e sua família.