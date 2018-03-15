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Katy Perry levanta polêmica ao beijar participante de reality sem consentimento

Glaze confirmou que se sentiu desconfortável, mas não que foi vítima de assédio sexual

Publicado em 15 de Março de 2018 às 17:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 17:48
Katy Perry beija candidato do American Idol Crédito: Reprodução/Youtube
Em um episódio do programa "American Idol", que foi ao ar nesta semana, a cantora e jurada Katy Perry deu um selinho surpresa em um dos participantes, que disse nunca ter beijado alguém antes. A cena levantou discussões sobre a falta de consentimento para o beijo.
Antes de cantar, o jovem Benjamin Glaze, de 20 anos, falou sobre seu trabalho em uma loja de eletrônicos e disse que era legal porque, de vez em quando, apareciam garotas bonitas.
Luke Bryan, um dos jurados, perguntou se ele já havia beijado uma garota antes. "Eu nunca estive em um relacionamento. Eu não posso beijar alguém sem estar em um relacionamento", respondeu o rapaz.
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Demonstrando surpresa, Katy Perry chamou Glaze para mais perto com a intenção de beijá-lo, ao que ele perguntou se seria na bochecha. O primeiro foi, mas, na segunda tentativa, a cantora virou o rosto e deu um selinho nele.
O jovem ficou visivelmente desconcertado com a atitude e demorou um pouco para conseguir iniciar a apresentação. Algumas pessoas reagiram no Twitter. "Não foi um beijo de boa sorte, foi um beijo indesejado e deve ser motivo para a rescisão (de contrato). Se fosse uma celebridade masculina que foi para cima e beijou uma menina adolescente, ele não teria durado a noite no show", escreveu um internauta.
"Qualquer fragmento de respeito que eu já tive por Katy Perry se foi depois de sua acrobacia de beijo no American Idol. Se os sexos fossem invertidos, seria mais do que apenas uma situação 'desconfortável'. Seria agressão sexual", escreveu outro.
Em uma entrevista concedida ao "The New York Times", publicada nesta quarta-feira, 14, Glaze confirmou que se sentiu desconfortável, mas não que foi vítima de assédio sexual.
"Eu queria guardar (meu primeiro beijo) para o meu primeiro relacionamento", disse. "Se ela perguntasse 'você me beijaria?', não, eu teria dito não", afirmou. A gravação do episódio foi em outubro.
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