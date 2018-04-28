Katy Perry e Orlando Bloom se encontram com Papa Francisco

A cantora Katy Perry, de 33 anos, e o ator Orlando Bloom, de 41 anos, se encontraram com o Papa Francisco durante viagem ao Vaticano. Ambos participaram de uma audiência durante a quarta edição da Unite to Cure, conferência internacional patrocinado pelo Conselho Pontifício para a Cultura conferência internacional sobre medicina regenerativa, na qual reuniu médicos, cientistas, filantropos e funcionários do governo.
Vestindo um modelo todo preto, Katy, que é filha de pastores evangélicos e começou sua carreira cantando em igrejas, segurou a mão do Pontífice enquanto trocavam uma breve saudação. O casal também conversou com o bispo Paul Tighe, secretário do Conselho.
A cantora e o Bloom reataram o namoro em março depois que terminaram o relacionamento em 2017.