Katy Perry e Gretchen devem se encontrar no Brasil

Katy Perry posta foto com Gretchen; elas devem se encontrar no Brasil Crédito: Reprodução/Stories Instagram @katyperry

ter sido chamada de "gata" pelo sertanejo Lucas Lucco, 32 anos mais jovem que ela, ainda há mais um motivo para pular feliz ao som das marchinhas: a rainha do rebolado - e da internet - conversou via chamada de vídeo com Katy Perry, que inclusive publicou uma foto da conversa no próprio Instagram. É carnaval e para Gretchen, se já não bastasse, ainda há mais um motivo para pular feliz ao som das marchinhas: a rainha do rebolado - e da internet - conversou via chamada de vídeo com Katy Perry, que inclusive publicou uma foto da conversa no próprio Instagram.

As duas devem se encontrar na passagem da norte-americana no Brasil, em março, quando Katy virá ao Rio de Janeiro, Porto Alegre e a São Paulo para fazer uma série de shows da turnê "Witness".

Na foto publicada por Katy, ela sorri enquanto Gretchen aparece mandando um "beijinho" no vídeo. A cantora americana escreveu: "Curtindo com a minha rainha". Além disso, ela também escreveu na foto "morta" e "linda", duas palavras que ela aprendeu com o público brasileiro.

Gretchen não se conteve e teve que ir a público contar a novidade. Ela gravou uma série de vídeos no próprio "stories" do Instagram em que detalhou um pouco da conversa. "Foi uma conversa informal, muito alegre e tranquila", disse. O fato é quenão se conteve e teve que ir a público contar a novidade. Ela gravou uma série de vídeos no próprio "stories" do Instagram em que detalhou um pouco da conversa. "Foi uma conversa informal, muito alegre e tranquila", disse.