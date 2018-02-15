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Teve foto no Instagram

Katy Perry e Gretchen devem se encontrar no Brasil

O encontro deve acontecer em março; as duas fizeram uma chamada de vídeo para alinhar a agenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 18:45

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 18:45

Katy Perry posta foto com Gretchen; elas devem se encontrar no Brasil Crédito: Reprodução/Stories Instagram @katyperry
É carnaval e para Gretchen, se já não bastasse ter sido chamada de "gata" pelo sertanejo Lucas Lucco, 32 anos mais jovem que ela, ainda há mais um motivo para pular feliz ao som das marchinhas: a rainha do rebolado - e da internet - conversou via chamada de vídeo com Katy Perry, que inclusive publicou uma foto da conversa no próprio Instagram. 
As duas devem se encontrar na passagem da norte-americana no Brasil, em março, quando Katy virá ao Rio de Janeiro, Porto Alegre e a São Paulo para fazer uma série de shows da turnê "Witness". 
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Na foto publicada por Katy, ela sorri enquanto Gretchen aparece mandando um "beijinho" no vídeo. A cantora americana escreveu: "Curtindo com a minha rainha". Além disso, ela também escreveu na foto "morta" e "linda", duas palavras que ela aprendeu com o público brasileiro. 
O fato é que Gretchen não se conteve e teve que ir a público contar a novidade. Ela gravou uma série de vídeos no próprio "stories" do Instagram em que detalhou um pouco da conversa. "Foi uma conversa informal, muito alegre e tranquila", disse.
Ela, que deixou subentendido que as duas marcaram um encontro para março, também fez uma campanha para que os fãs passassem a usar a hashtag #KatyPerryEGretchen. As duas já foram mais que amigas (foram friends) na parceria que lançou a música "Swish Swish" da cantora norte-americana, cujo clipe é protagonizado pela rainha do rebolado. 

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