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Katy Perry afirma que sofreu depressão após recepção negativa do seu álbum

A cantora disse que dependeu muito da opinião pública e não estava preparada para as reações negativas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 16:56

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 16:56

Katy Perry Crédito: Reprodução/Instagram @katyperry
Em entrevista para a revista Vogue Australia, a cantora norte-americana Katy Perry afirmou que sofreu episódios de depressão por conta da recepção ruim que seu álbum, Witness, lançado em junho de 2017, teve com a crítica especializada e parte do público. Segundo a cantora, ela esperou muito da opinião pública e acabou se decepcionando.
"Eu tive episódios depressivos e fiquei com o coração partido no ano passado porque, sem saber, acabei me apoiando demais na opinião pública e eles não reagiram da forma que eu esperava, o que acabou me decepcionando", disse a cantora.
"Música é minha paixão e acho que foi uma forma de o universo me dizer 'ok, você fala tudo isso sobre amor próprio e autenticidade, mas nós vamos fazer outro teste com você e tirar seu chão. Então vamos ver o quanto você se ama mesmo'", continuou Katy à revista.
Ela finalizou a entrevista ressaltando que hoje já está muito melhor e que todo o processo fez com que ela enxergasse a si mesma e a música que produz de uma maneira diferente.

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