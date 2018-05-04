Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MODA

Kate Winslet critica roupas de atrizes em premiações

'Não estou interessada se as pessoas vão olhar para mim, ou não', disse a atriz

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 15:20
Kate Winslet em 'A Vingança Está Na Moda' Crédito: Divulgação
A atriz Kate Winslet, conhecida por seu papel como Rose no filme "Titanic" e por ter vencido um Oscar de melhor atriz pelo filme "O Leitor", criticou roupas usadas por artistas em premiações.
"Há algo meio desconfortável para mim em ver mulheres que estão claramente apresentando a si mesmas de uma forma que foi feita para fazer as pessoas olharem para elas, mas não pelas razões certas", contou, em entrevista ao Daily Mail.
Em seguida, concluiu: "Quando eu entro em uma sala, espero ter conversas interessantes com as pessoas; não estou interessada se as pessoas vão olhar para mim, ou não. Na verdade, é o oposto"
Winslet ainda revelou que leva em conta os conselhos de sua mãe, morta em decorrência de um câncer em 2017, na hora de se vestir.
> Leia mais notícias do Divirta-se
A atriz também falou a respeito do produtor Harvey Weinstein, acusado de ter cometido diversos abusos sexuais em Hollywood. Seu primeiro trabalho em um filme foi feito na produtora de Weinstein.
"Por toda a minha carreira, onde quer que eu encontrasse Harvey Weinstein, ele agarrava meu braço e dizia: 'Não esqueça quem te deu seu primeiro filme'. Como se eu devesse algo a ele", contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados