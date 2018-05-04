Kate Winslet critica roupas de atrizes em premiações

Kate Winslet em 'A Vingança Está Na Moda' Crédito: Divulgação

A atriz Kate Winslet, conhecida por seu papel como Rose no filme "Titanic" e por ter vencido um Oscar de melhor atriz pelo filme "O Leitor", criticou roupas usadas por artistas em premiações.

"Há algo meio desconfortável para mim em ver mulheres que estão claramente apresentando a si mesmas de uma forma que foi feita para fazer as pessoas olharem para elas, mas não pelas razões certas", contou, em entrevista ao Daily Mail.

Em seguida, concluiu: "Quando eu entro em uma sala, espero ter conversas interessantes com as pessoas; não estou interessada se as pessoas vão olhar para mim, ou não. Na verdade, é o oposto"

Winslet ainda revelou que leva em conta os conselhos de sua mãe, morta em decorrência de um câncer em 2017, na hora de se vestir.

A atriz também falou a respeito do produtor Harvey Weinstein, acusado de ter cometido diversos abusos sexuais em Hollywood. Seu primeiro trabalho em um filme foi feito na produtora de Weinstein.