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Econômica

Kate Middleton usa bota de couro comprada há 14 anos

Duquesa de Cambridge já repetiu o sapato em outros eventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 19:57

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 19:57

Não é a primeira vez que Kate Middleton prova ser "gente como a gente" e repete looks do seu guarda-roupa real. Dessa vez, durante uma visita a uma escola em Londres, a duquesa de Cambridge usou botas de couro compradas há anos.
A duquesa possui as botas da marca Penelope Chilvers desde 2004 e já as usou em diversas ocasiões, desde eventos sociais até trilhas na natureza. Em 2016, por exemplo, ela havia usado o calçado durante uma viagem oficial ao Canadá, ao lado do príncipe William. Kate é vista constantemente repetindo roupas e acessórios.
. Crédito: Reprodução/Instagram @katewilliam_
A visita à escola Sayers Croft é a primeira após o fim de sua licença-maternidade. Louis, o terceiro filho do casal real, nasceu em abril deste ano.

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