Kate Middleton doa cabelo para instituição beneficente

Kate Middleton Crédito: Pixabay

Os fios longos, brilhantes e saudáveis de Kate Middleton são desejados por muitas mulheres e inspiram cortes e coloração em salões de cabeleireiro ao redor do mundo. Agora, as madeixas da Duquesa de Cambridge vão, de fato, fazer a cabeça de outra pessoa.

Isso porque, segundo o Sunday Express, cerca de 18 centímetros do cabelo de Kate foram doados anonimamente para uma instituição de caridade chamada Little Princess Trust, que faz perucas para crianças passando por tratamentos contra o câncer.