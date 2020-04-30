Kate Hudson celebra vida sexual em quarentena com namorado

A atriz Kate Hudson, 41, está adorando o seu período de quarentena. Ao participar de um programa de entrevistas, a americana afirmou que o namorado Danny Fujikawa, 33, é a companhia perfeita para enfrentar o isolamento.
O apresentador Andy Cohen provocou a atriz, questionando se ficar tanto tempo junto seria bom para a vida sexual. Ela confirmou a resposta e ainda disse que "é muito mais que só isso". "Estou tendo a certeza de que estou do lado da pessoa certa", afirmou Hudson.
Hudson foi ao programa promover o seu novo podcast Sibling Revelry. No projeto que ela criou com o irmão Oliver Hudson, 43, eles entrevistam outros artistas como Jimmy Kimmel, Chelsea Handler e Zooey Deschanel.
Hudson e Fujikawa tiveram a primeira filha, Rani, em outubro de 2018. Em entrevista, no ano passado, a atriz disse que tenta a criar sem seguir padrões de gênero, diferentemente do que fez com seus outros filhos, Bingham, 7, e Ryder, 15.
"Não mudou muito o modo como lido, mas realmente há uma diferença. Mas acho que devemos criar nossas crianças individualmente, independentemente do gênero. Até porque não sabemos como ela vai se identificar depois", disse a atriz em entrevista ao portal americano AOL.
Ela diz que, apesar de ter feito "um ótimo trabalho com os meninos", só comprava macacões para eles vestirem. Desta vez, pretende comprar simplesmente "roupas de criança".