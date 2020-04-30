Kate Hudson celebra vida sexual em quarentena com namorado

Kate Hudson com o namorado Danny Fujikawa Crédito: Instagram/katehudson

A atriz Kate Hudson, 41, está adorando o seu período de quarentena. Ao participar de um programa de entrevistas, a americana afirmou que o namorado Danny Fujikawa, 33, é a companhia perfeita para enfrentar o isolamento.

O apresentador Andy Cohen provocou a atriz, questionando se ficar tanto tempo junto seria bom para a vida sexual. Ela confirmou a resposta e ainda disse que "é muito mais que só isso". "Estou tendo a certeza de que estou do lado da pessoa certa", afirmou Hudson.

Hudson foi ao programa promover o seu novo podcast Sibling Revelry. No projeto que ela criou com o irmão Oliver Hudson, 43, eles entrevistam outros artistas como Jimmy Kimmel, Chelsea Handler e Zooey Deschanel.

Hudson e Fujikawa tiveram a primeira filha, Rani, em outubro de 2018. Em entrevista, no ano passado, a atriz disse que tenta a criar sem seguir padrões de gênero, diferentemente do que fez com seus outros filhos, Bingham, 7, e Ryder, 15.

"Não mudou muito o modo como lido, mas realmente há uma diferença. Mas acho que devemos criar nossas crianças individualmente, independentemente do gênero. Até porque não sabemos como ela vai se identificar depois", disse a atriz em entrevista ao portal americano AOL.