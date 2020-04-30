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Kate Hudson celebra vida sexual em quarentena com namorado

Ela vive com o ator e músico Danny Fujikawa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:12

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:12

Kate Hudson com o namorado Danny Fujikawa
Kate Hudson com o namorado Danny Fujikawa Crédito: Instagram/katehudson
A atriz Kate Hudson, 41, está adorando o seu período de quarentena. Ao participar de um programa de entrevistas, a americana afirmou que o namorado Danny Fujikawa, 33, é a companhia perfeita para enfrentar o isolamento.
O apresentador Andy Cohen provocou a atriz, questionando se ficar tanto tempo junto seria bom para a vida sexual. Ela confirmou a resposta e ainda disse que "é muito mais que só isso". "Estou tendo a certeza de que estou do lado da pessoa certa", afirmou Hudson.
Hudson foi ao programa promover o seu novo podcast Sibling Revelry. No projeto que ela criou com o irmão Oliver Hudson, 43, eles entrevistam outros artistas como Jimmy Kimmel, Chelsea Handler e Zooey Deschanel.

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Hudson e Fujikawa tiveram a primeira filha, Rani, em outubro de 2018. Em entrevista, no ano passado, a atriz disse que tenta a criar sem seguir padrões de gênero, diferentemente do que fez com seus outros filhos, Bingham, 7, e Ryder, 15.
"Não mudou muito o modo como lido, mas realmente há uma diferença. Mas acho que devemos criar nossas crianças individualmente, independentemente do gênero. Até porque não sabemos como ela vai se identificar depois", disse a atriz em entrevista ao portal americano AOL.
Ela diz que, apesar de ter feito "um ótimo trabalho com os meninos", só comprava macacões para eles vestirem. Desta vez, pretende comprar simplesmente "roupas de criança".

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