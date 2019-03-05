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Enrico

Karina Bacchi faz festa de carnaval particular para filho; veja fotos

Evento ocorreu na casa dos avós do menino e teve decoração personalizada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2019 às 21:14

Publicado em 04 de Março de 2019 às 21:14

Karina Bacchi e o filho Enrico Crédito: Reprodução/Instagram
Karina Bacchi
não poupou esforços para incluir o filho no carnaval. Eles não foram à avenida de desfile das escolas de samba, mas a atriz e apresentadora organizou uma festa particular para Enrico na casa dos avós do menino.
"E o carnaval do Enrico foi só alegria! Matinê cheia de cor e folia na casa dos avós! Enrico se esbaldou! Faltou só o papai, que está viajando a trabalho", escreveu Karina na legenda de fotos publicadas no Instagram.
O evento, que parecia uma festa de aniversário, contou com uma mesa decorada com itens de carnaval, como fitilhos e máscaras.
Alguns doces personalizados vieram com a inscrição do nome do menino, que tem um ano e meio. Além disso, o bolo contava com a frase 'bloquinho do Enrico'.
Para animar a comemoração, o grupo Trovadores Urbanos estiveram no evento. Veja mais fotos abaixo:
Detalhe da decoração no carnaval particular de Enrico, filho de Karina Bacchi Crédito: Reprodução/Instagram

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