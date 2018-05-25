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Kanye West pagou R$ 310 mil por foto de banheiro de Whitney Houston

A imagem mostra restos de drogas e será utilizada como capa do álbum do rapper Pusha T

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 19:17
O rapper Kanye West pagou mais de R$ 300 mil por uma foto de uma festa que a cantora Whitney Houston deu em 2006 Crédito: Divulgação
O rapper Kanye West pagou US$ 85 mil (cerca de R$ 310 mil) por uma foto de 2006 do banheiro da cantora Whitney Houston em que o cômodo aparece bagunçado e com restos de drogas após uma festa em sua casa. A foto será utilizada como capa do novo álbum de Pusha T, "Daytona", que Kanye está produzindo e que foi revelada nesta sexta-feira, 25.
Em entrevista para a radialista norte-americana Angie Martinez, Pusha T disse que Kanye ligou para ele no meio da madrugada para dizer que a foto seria a capa do álbum. "É isso o que as pessoas precisam ver ao ouvir sua música", teria dito Kanye para o rapper.
A foto, tirada sem autorização de Whitney em 2006, mostra cachimbos utilizados para o consumo de crack, pó branco semelhante a cocaína e outros restos da festa que a cantora deu na sua casa em Atlanta. A imagem só foi divulgada em 2012, após a morte de Whitney Houston.

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