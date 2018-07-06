Kaley Cuoco faz cirurgia no ombro menos de uma semana após se casar

Cinco dias após se casar, a atriz norte-americana Kaley Cuoco postou foto no Instagram dizendo que fez cirurgia no ombro Crédito: Instagram/@normancook

A atriz norte-americana Kaley Cuoco, a Penny da série The Big Bang Theory, compartilhou no Instagram que fez uma cirurgia no ombro cinco dias após se casar com o cavaleiro Karl Cook. "Quando sua lua de mel é uma cirurgia no ombro e seu marido está tão feliz quanto você no caminho da recuperação", brincou a atriz na legenda da foto.

"Obrigado a todos pelo amor e apoio! Conhecendo o Karl eu tenho certeza que ele vai postar algumas coisas hilárias", continuou a atriz. E ele fez isso mesmo, postando algumas fotos de Kaley se recuperando da cirurgia. "Todo mundo tem aquele brilho de recém-casado... Kaley, o seu é memorável", escreveu o cavaleiro em post na rede social.