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Kaiky Brito posta foto careca e fãs o comparam a outros artistas

Veja como ficou o visual do ator

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 20:35
O ator Kaiky Brito Crédito: Instagram / @kayky.brito
O ator Kaiky Brito chamou atenção em seu Instagram ao mostrar para seus fãs uma foto em que aparece com o cabelo completamente raspado no domingo, 16.
Entre elogios e críticas ao novo visual nos comentários da publicação, chamaram atenção algumas comparações entre o ator e outras personalidades, como Paulo Zulu, Vin Diesel e Dwayne 'The Rock' Johnson. Alguns ainda citaram nomes como o técnico de futebol Zidane e o surfista Kelly Slater.
Kaiky apareceu na televisão em Chiquititas, no começo dos anos 2000 e fez diversos trabalhos na Globo, como O Beijo do Vampiro e Chocolate com Pimenta. Seu última atuação em novelas da emissora, porém, foi em 2014, em Alto Astral. Desde então, teve poucas aparições na teledramaturgia, como em O Rico e Lázaro, novela da Record TV.

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