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Justin Timberlake confirma lançamento de novo CD, 'Man of the Woods'

Em entrevista à Rolling Stone americana, em novembro, o produtor Timbaland deu pistas sobre o trabalho de Timberlake
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 12:59

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 12:59

Cantor e ator Justin Timberlake Crédito: Divulgação
Depois de quase 5 anos sem um disco de inéditas, o cantor e compositor Justin Timberlake confirmou nesta terça-feira, 2, o lançamento do novo álbum, Man of the Woods, para o dia 2 de fevereiro.
Num vídeo em seu canal, Timberlake diz que "o álbum é inspirado no meu filho, minha esposa, minha família, e, mais do que qualquer coisa que eu já fiz, de onde eu vim, e é pessoal". O primeiro single oficial do projeto deve sair na próxima sexta-feira, 5.
Em entrevista à Rolling Stone americana, em novembro, o produtor Timbaland deu pistas sobre o trabalho de Timberlake. "A música que acabamos de fazer o colocará em outro patamar", afirmou na ocasião. Timbaland é um dos produtores mais badalados da indústria musical.
O cantor e ator está atualmente em cartaz nos cinemas no novo filme de Woody Allen, Roda Gigante.

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