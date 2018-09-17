Justin Bieber entra com processo para conseguir naturalização americana

Justin Bieber e a esposa Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber nasceu em Ontario, no Canadá, mas se mudou para Atlanta, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 13 anos. Conquistou fala em território americano. O cantor já possui o Green Card, que é a autorização de residência permanente no país.

Agora, o astro entrou com um processo para conseguir a naturalização americana, de acordo com informações do site TMZ. Apesar disso, quando o documento estiver pronto, Justin Bieber deverá manter a cidadania canadense. Os vínculos do cantor com os Estados Unidos ainda são maiores após a união com a modelo Hailey Baldwin.