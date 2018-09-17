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DUPLA CIDADANIA

Justin Bieber entra com processo para conseguir naturalização americana

No entanto, cantor não deve renunciar cidadania canadense
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 11:48

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 11:48

Justin Bieber e a esposa Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber
Justin Bieber nasceu em Ontario, no Canadá, mas se mudou para Atlanta, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 13 anos. Conquistou fala em território americano. O cantor já possui o Green Card, que é a autorização de residência permanente no país.
Agora, o astro entrou com um processo para conseguir a naturalização americana, de acordo com informações do site TMZ. Apesar disso, quando o documento estiver pronto, Justin Bieber deverá manter a cidadania canadense. Os vínculos do cantor com os Estados Unidos ainda são maiores após a união com a modelo Hailey Baldwin.
No processo, Bieber terá que jurar à bandeira americana, provar que conhece a história do país e que fala inglês fluentemente. Segundo informações do TMZ, o cantor ama os Estados Unidos, onde conquistou fama e fortuna. Como relembrar é viver, separamos um dos primeiros vídeos de Bieber e que viralizou na internet.

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