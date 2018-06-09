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JUSTIÇA

Justin Bieber é processado por homem com quem brigou em 2016

A briga ocorreu em junho de 2016, quando o cantor estava em Cleveland para assistir a final da NBA

Publicado em 09 de Junho de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2018 às 17:59
Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @justinbieber
Em junho de 2016, Justin Bieber se envolveu em uma briga com Tobias Cannon em Cleveland, na saída de um hotel, após ter assistido às finais da NBA. Agora, o cantor está sendo processado pelo homem, que alega ter sofrido agressões no pescoço e na cabeça, e ter perdido a consciência. As informações são do TMZ.
Cannon também acusa Bieber de ter proferido "ofensas raciais", mas não especifica o que ele teria dito. Na época, Bieber disse que estava bem após a briga, sem dar mais detalhes.
Ao TMZ, o empresário do artista, Scooter Braun, diz que as acusações de Cannon são "completamente falsas e fabricadas, de um homem que está tentando conseguir dinheiro com isso há anos", e ainda nega que Bieber tenha dito algo racista. "Nós não ficaremos com medo nem seremos ameaçados".

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