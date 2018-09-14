Justin Bieber e Hailey Baldwin estão casados, segundo revista

Justin Bieber e a modelo Hailey Baldwin Crédito: Instagram/@justinbieber

Justin Bieber e Hailey Baldwin já estão oficialmente casados, de acordo com a People. Os dois foram a um cartório em Nova York na última quinta-feira, 13, onde oficializaram a união legalmente. Entretanto, de acordo com o TMZ, apenas as licenças foram emitidas, e o casamento deve ocorrer na semana que vem.

"Eles foram lá e fizeram, sem falar com ninguém", disse uma fonte próxima ao casal à People.

O TMZ informou que o casamento vai ocorrer na próxima semana, em uma cerimônia pequena e intimista no Canadá. Fontes ouvidas pelo site disseram que Bieber e Baldwin estavam extremamente felizes no cartório, e o cantor disse à modelo: "Eu mal posso esperar para me casar com você, baby".