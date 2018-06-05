Justiça determina o bloqueio de R$ 2,8 milhões de Anitta

Em março, a Justiça negou o segundo recurso de Anitta no processo Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A Justiça do Rio de Janeiro acaba de determinar o bloqueio de R$ 2,8 milhões de Anitta, pelo processo movido por sua ex-empresária.

A decisão atende ao pedido da defesa de Kamilla Fialho, que deixou de agenciar a cantora em 2014. Kamilla acusa a cantora de não pagar a multa estipulada por rescisão de contrato quando o vínculo profissional entre as duas terminou.

Em até 48h, o Banco Central irá responder se há fundos nas contas da cantora para que o valor seja depositado em uma conta judicial.

Em março, a Justiça negou o segundo recurso de Anitta no processo. Desde então, a cantora pediu a suspeição da juíza Flavia Viveiros de Castro, responsável pelo caso, que também foi rejeitada no TJ-RJ.

De acordo com o advogado de Kamilla, Leonardo Gomes, o valor da causa pode passar de R$ 30 milhões. Além da indenização, a empresária pede que seja ressarcida pela quantia que deixou de ganhar com o contrato interrompido.

ENTENDA O CASO

Em 2014, Anitta rompeu contrato com a empresa K2L, de sua ex-empresária, acusando-a de desviar R$ 2,5 milhões de seu patrimônio, fato que, segundo a Justiça, ainda não foi comprovado. Kamilla respondeu com o atual processo.