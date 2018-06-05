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Processo de ex-empresária

Justiça determina o bloqueio de R$ 2,8 milhões de Anitta

Kamilla acusa a cantora de não pagar a multa estipulada por rescisão de contrato quando o vínculo profissional entre as duas terminou

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 23:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 23:07
Em março, a Justiça negou o segundo recurso de Anitta no processo Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
A Justiça do Rio de Janeiro acaba de determinar o bloqueio de R$ 2,8 milhões de Anitta, pelo processo movido por sua ex-empresária.
A decisão atende ao pedido da defesa de Kamilla Fialho, que deixou de agenciar a cantora em 2014. Kamilla acusa a cantora de não pagar a multa estipulada por rescisão de contrato quando o vínculo profissional entre as duas terminou.
Em até 48h, o Banco Central irá responder se há fundos nas contas da cantora para que o valor seja depositado em uma conta judicial.
Em março, a Justiça negou o segundo recurso de Anitta no processo. Desde então, a cantora pediu a suspeição da juíza Flavia Viveiros de Castro, responsável pelo caso, que também foi rejeitada no TJ-RJ.
De acordo com o advogado de Kamilla, Leonardo Gomes, o valor da causa pode passar de R$ 30 milhões. Além da indenização, a empresária pede que seja ressarcida pela quantia que deixou de ganhar com o contrato interrompido.
ENTENDA O CASO
Em 2014, Anitta rompeu contrato com a empresa K2L, de sua ex-empresária, acusando-a de desviar R$ 2,5 milhões de seu patrimônio, fato que, segundo a Justiça, ainda não foi comprovado. Kamilla respondeu com o atual processo.
Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Anitta fez um depósito judicial de R$ 3 milhões em julho de 2015. Uma decisão de agosto de 2017 a intimou a fazer novo depósito, mas a ordem não foi cumprida.

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